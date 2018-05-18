Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727
Арт. 71838
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Италия
|
Материал сопла
|металл
|
Материал бачка
|пластик
|
Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727 предназначен для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинстурмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки.
Преимущества
- Расход воздуха - 150-250 л/мин
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Долговечность