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Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727
    Арт. 71838
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727

      Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 71838
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav Record 2200 1.8 9727 предназначен для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинстурмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. 

        Преимущества 

        • Расход воздуха - 150-250 л/мин
        • Байонетное соединение
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Долговечность