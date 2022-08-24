Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 + держатель BM1 0.601.063.102

Преимущества

Мягкая накладка лазерного нивелира Bosch GLL 2-50 + держатель BM 1 0.601.063.102 защищает от ударов.

Панель управления, расположенная в верхней части нивелира, способствует удобному управлению прибором.

Большой ползунковый выключатель - для удобного включения и выключения инструмента.

Самонивелирование по горизонтали и вертикали.

При использовании приемника дальность работы достигает 50 м.

Возможность использования прибора при ярком освещении.

Фиксатор маятника.

Лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 + держатель BM 1 0.601.063.102 предназначен для простого и быстрого вычисления разности высот между объектами. Нивелир имеет три режима работы: вертикальный, горизонтальный и режим перекрестных лучей. Прибор удобен и прост в использовании, имеет малый вес и небольшие размеры. Луч видно на расстоянии двадцати метров "невооруженным глазом".