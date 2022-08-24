Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 + держатель BM1 0.601.063.102
Арт. X3030871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|118x57x89
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 + держатель BM 1 0.601.063.102 предназначен для простого и быстрого вычисления разности высот между объектами. Нивелир имеет три режима работы: вертикальный, горизонтальный и режим перекрестных лучей. Прибор удобен и прост в использовании, имеет малый вес и небольшие размеры. Луч видно на расстоянии двадцати метров "невооруженным глазом".
Преимущества
- Мягкая накладка лазерного нивелира Bosch GLL 2-50 + держатель BM 1 0.601.063.102 защищает от ударов.
- Панель управления, расположенная в верхней части нивелира, способствует удобному управлению прибором.
- Большой ползунковый выключатель - для удобного включения и выключения инструмента.
- Самонивелирование по горизонтали и вертикали.
- При использовании приемника дальность работы достигает 50 м.
- Возможность использования прибора при ярком освещении.
- Фиксатор маятника.