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Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 + держатель BM1 0.601.063.102
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 + держатель BM1 0.601.063.102
    Арт. X3030871
    5.0
    1
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 + держатель BM1 0.601.063.102

      Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 + держатель BM1 0.601.063.102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030871
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		118x57x89
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 + держатель BM 1 0.601.063.102 предназначен для простого и быстрого вычисления разности высот между объектами. Нивелир имеет три режима работы: вертикальный, горизонтальный и режим перекрестных лучей. Прибор удобен и прост в использовании, имеет малый вес и небольшие размеры. Луч видно на расстоянии двадцати метров "невооруженным глазом".

        Преимущества

        • Мягкая накладка лазерного нивелира Bosch GLL 2-50 + держатель BM 1 0.601.063.102 защищает от ударов.
        • Панель управления, расположенная в верхней части нивелира, способствует удобному управлению прибором.
        • Большой ползунковый выключатель - для удобного включения и выключения инструмента.
        • Самонивелирование по горизонтали и вертикали.
        • При использовании приемника дальность работы достигает 50 м.
        • Возможность использования прибора при ярком освещении.
        • Фиксатор маятника.