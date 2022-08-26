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Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
    Арт. О00000033594
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
    Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
    Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
      Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
      Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
      Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01

      Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033594
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01 -  просто и быстро строит вертикальные и горизонтальные линии с точностью ±0.5 мм/м и диапазоном самонивилирования ± 4°. Удобство эксплуатации. Большой выключатель служит для включения инструмента и разблокировки компенсатора. Предусмотрено две резьбы под штатив, с которым можно добиться высокой точности измерений. Модель имеет защиту от пыли и брызг IP 54, что увеличивает срок службы

        Преимущества

        • Небольшие размеры и вес позволяют переносить Bosch GLL 2 в кармане
        • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
        • Независимость от наличия электросети на объекте, что очень удобно
        • Защита от пыли и брызг воды IP54 - для исправной работы на протяжении всего срока службы
        • Универсальный держатель ММ2 обеспечивает гибкое позиционирование