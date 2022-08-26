Преимущества

Небольшие размеры и вес позволяют переносить Bosch GLL 2 в кармане

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Независимость от наличия электросети на объекте, что очень удобно

Защита от пыли и брызг воды IP54 - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Универсальный держатель ММ2 обеспечивает гибкое позиционирование

Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01 - просто и быстро строит вертикальные и горизонтальные линии с точностью ±0.5 мм/м и диапазоном самонивилирования ± 4°. Удобство эксплуатации. Большой выключатель служит для включения инструмента и разблокировки компенсатора. Предусмотрено две резьбы под штатив, с которым можно добиться высокой точности измерений. Модель имеет защиту от пыли и брызг IP 54, что увеличивает срок службы