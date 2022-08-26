Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01
Арт. О00000033594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
- Лазерный нивелир Bosch GLL 2 Professional 0.601.063.A01 - просто и быстро строит вертикальные и горизонтальные линии с точностью ±0.5 мм/м и диапазоном самонивилирования ± 4°. Удобство эксплуатации. Большой выключатель служит для включения инструмента и разблокировки компенсатора. Предусмотрено две резьбы под штатив, с которым можно добиться высокой точности измерений. Модель имеет защиту от пыли и брызг IP 54, что увеличивает срок службы
Преимущества
- Небольшие размеры и вес позволяют переносить Bosch GLL 2 в кармане
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Независимость от наличия электросети на объекте, что очень удобно
- Защита от пыли и брызг воды IP54 - для исправной работы на протяжении всего срока службы
- Универсальный держатель ММ2 обеспечивает гибкое позиционирование