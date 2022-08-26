Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
Арт. X3030877
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Степень защиты
|IP 56
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Ротационный лазер Bosch GRL 400 H 0.601.061.800 - это измерительный инструмент профессионального класса. Область применения - определение точных горизонтальных и вертикальных линий. Для простоты управления работой устройства, оно оснащено удобной клавиатурой.
Преимущества
- Фиксатор батарейного отдела помогает быстро извлечь и заменить аккумуляторы или батареи.
- Рукоятки с мягкими накладками - для комфортного и надежного удержания ротационного лазера Bosch GRL 400 H 0.601.061.800.
- Удобная клавиатура - для простоты управления работой устройства.
- Автоматическое нивелирование - для быстрой и точной работы.
- Лазер оснащен автоматической функцией предупреждения шока, которая предотвращает ошибки нивелирования в случае вибраций или колебаний.
- Возможность работы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
- Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора.