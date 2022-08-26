Преимущества

Фиксатор батарейного отдела помогает быстро извлечь и заменить аккумуляторы или батареи.

Рукоятки с мягкими накладками - для комфортного и надежного удержания ротационного лазера Bosch GRL 400 H 0.601.061.800.

Удобная клавиатура - для простоты управления работой устройства.

Автоматическое нивелирование - для быстрой и точной работы.

Лазер оснащен автоматической функцией предупреждения шока, которая предотвращает ошибки нивелирования в случае вибраций или колебаний.

Возможность работы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора.

Ротационный лазер Bosch GRL 400 H 0.601.061.800 - это измерительный инструмент профессионального класса. Область применения - определение точных горизонтальных и вертикальных линий. Для простоты управления работой устройства, оно оснащено удобной клавиатурой.