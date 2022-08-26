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Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
    Арт. X3030877
    5.0
    1
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
    Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800
      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800

      Ротационный лазер BOSCH GRL 400 H 0.601.061.800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030877
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Степень защиты
      		IP 56
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ротационный лазер Bosch GRL 400 H 0.601.061.800 - это измерительный инструмент профессионального класса. Область применения - определение точных горизонтальных и вертикальных линий.  Для простоты управления работой устройства, оно оснащено удобной клавиатурой.

        Преимущества

        • Фиксатор батарейного отдела помогает быстро извлечь и заменить аккумуляторы или батареи.
        • Рукоятки с мягкими накладками - для комфортного и надежного удержания ротационного лазера Bosch GRL 400 H 0.601.061.800.
        • Удобная клавиатура - для простоты управления работой устройства.
        • Автоматическое нивелирование - для быстрой и точной работы.
        • Лазер оснащен автоматической функцией предупреждения шока, которая предотвращает ошибки нивелирования в случае вибраций или колебаний.
        • Возможность работы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
        • Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора.