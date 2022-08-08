Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э

Преимущества

Наклон реза в обе стороны до 45 градусов

Модернизированная система противовесов для снижения вибрации

Надёжный пилкодержатель с большим фиксирующим винтом М8

Параллельный упор в комплекте для пиления длинных заготовок в размер

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра

Стальная штампованная подошва с двумя фиксирующими винтами М5

Система воздушного охлаждения

Лобзик Энкор ЛЭ-750/80Э - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилки легко заменяются, благодаря специальному зажиму от производителя. Прост и удобен в использовании. В комплекте идет параллельный упор, с помощью которого можно пилить длинные заготовки в размер