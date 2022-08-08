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Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Арт. Х14137
    5.0
    2
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
    Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э
      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э

      Лобзик Энкор ЛЭ-550/70 Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х14137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Энкор ЛЭ-750/80Э - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилки легко заменяются, благодаря специальному зажиму от производителя. Прост и удобен в использовании. В комплекте идет параллельный упор, с помощью которого можно пилить длинные заготовки в размер

        Преимущества

        • Наклон реза в обе стороны до 45 градусов
        • Модернизированная система противовесов для снижения вибрации
        • Надёжный пилкодержатель с большим фиксирующим винтом М8
        • Параллельный упор в комплекте для пиления длинных заготовок в размер
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра
        • Стальная штампованная подошва с двумя фиксирующими винтами М5
        • Система воздушного охлаждения