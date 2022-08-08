Преимущества

Четырехступенчатый маятниковый ход

Быстрая замена пильного полотна - система Metabo Quick

Электронная регулировка и поддержание заданной частоты - система Vario Constamatic

Лобзик Metabo STE 100 SCS 601043500 - мощный инструмент большой производительности. С помощью четырехступенчатого маятникового хода обеспечивается точный выбор режима для конкретного материала. Система Straight Cut System - для прямолинейного пропила. Подсветка обеспечивает комфортную работу в слабоосвещенных помещениях. Полноволновая электроника Vario Constamatic поддерживает нужное количество оборотов независимо от нагрузки. Функция Metabo Quick - быстрая замена пилящего полотна