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Лобзик Metabo STE 100 SCS
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STE 100 SCS
    Арт. Х14157
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STE 100 SCS
    Лобзик Metabo STE 100 SCS
    Лобзик Metabo STE 100 SCS
      Лобзик Metabo STE 100 SCS
      Лобзик Metabo STE 100 SCS
      Лобзик Metabo STE 100 SCS

      Лобзик Metabo STE 100 SCS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Metabo STE 100 SCS 601043500 - мощный инструмент  большой производительности. С помощью четырехступенчатого маятникового хода обеспечивается точный выбор режима для конкретного материала. Система Straight Cut System - для прямолинейного пропила. Подсветка обеспечивает комфортную работу в слабоосвещенных помещениях. Полноволновая электроника Vario Constamatic поддерживает нужное количество оборотов независимо от нагрузки. Функция Metabo Quick - быстрая замена пилящего полотна

        Преимущества

        • Четырехступенчатый маятниковый ход
        • Быстрая замена пильного полотна - система Metabo Quick
        • Электронная регулировка и поддержание заданной частоты - система Vario Constamatic