Лобзик Metabo STE 100 SCS
Арт. Х14157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Metabo STE 100 SCS 601043500 - мощный инструмент большой производительности. С помощью четырехступенчатого маятникового хода обеспечивается точный выбор режима для конкретного материала. Система Straight Cut System - для прямолинейного пропила. Подсветка обеспечивает комфортную работу в слабоосвещенных помещениях. Полноволновая электроника Vario Constamatic поддерживает нужное количество оборотов независимо от нагрузки. Функция Metabo Quick - быстрая замена пилящего полотна
Преимущества
- Четырехступенчатый маятниковый ход
- Быстрая замена пильного полотна - система Metabo Quick
- Электронная регулировка и поддержание заданной частоты - система Vario Constamatic