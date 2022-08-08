Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лобзик Prorab 4603 K
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4603 K
    Арт. Х14135
    5.0
    1
    Лобзик Prorab 4603 K
    Лобзик Prorab 4603 K
    Лобзик Prorab 4603 K
    Лобзик Prorab 4603 K
      Лобзик Prorab 4603 K
      Лобзик Prorab 4603 K
      Лобзик Prorab 4603 K
      Лобзик Prorab 4603 K

      Лобзик Prorab 4603 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4603 К используется для резки разных пород дерева, пластиков и металлов. Удобная эргономично оформленная рукоятка хорошо лежит в руке и исключает скольжение. Лазерный указатель упрощает ровное пиление по заданной линии. Имеется возможность регулировки наклона подошвы. Инструмент поставляется в удобном кейсе

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 800 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность
        • Три ступени маятникового хода снижают затрачиваемые усилия при распиле
        • На рукоятке имеется колесико регулировки числа ходов, что позволяет легко выставлять необходимое значение
        • Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
        • Лазерный указатель упрощает ровное пиление по заданной линии