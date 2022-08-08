Лобзик Prorab 4603 K
Арт. Х14135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4603 К используется для резки разных пород дерева, пластиков и металлов. Удобная эргономично оформленная рукоятка хорошо лежит в руке и исключает скольжение. Лазерный указатель упрощает ровное пиление по заданной линии. Имеется возможность регулировки наклона подошвы. Инструмент поставляется в удобном кейсе
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 800 Вт обеспечивает высокую производительность
- Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность
- Три ступени маятникового хода снижают затрачиваемые усилия при распиле
- На рукоятке имеется колесико регулировки числа ходов, что позволяет легко выставлять необходимое значение
- Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя
- Лазерный указатель упрощает ровное пиление по заданной линии