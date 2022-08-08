Лобзик Prorab 4603 K

Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 800 Вт обеспечивает высокую производительность

Кнопка непреднамеренного запуска исключает случайный запуск инструмента, снижая травмоопасность

Три ступени маятникового хода снижают затрачиваемые усилия при распиле

На рукоятке имеется колесико регулировки числа ходов, что позволяет легко выставлять необходимое значение

Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента обеспечивают надежное охлаждение двигателя

Лазерный указатель упрощает ровное пиление по заданной линии

Лобзик PRORAB 4603 К используется для резки разных пород дерева, пластиков и металлов. Удобная эргономично оформленная рукоятка хорошо лежит в руке и исключает скольжение. Лазерный указатель упрощает ровное пиление по заданной линии. Имеется возможность регулировки наклона подошвы. Инструмент поставляется в удобном кейсе