Лобзик Sturm JS 4085P

Преимущества

Регулировка скорости хода пилки с помощью колесика на рукоятке

Мощный 850-ваттный двигатель для наилучшей производительности

Защитный экран предотвращает распространение опилок из зоны распила

Клавиша-фиксатор кнопки "Пуск" для удобства продолжительной работы

Возможность регулировки подошвы механическим способом (шестигранником)

Вентиляционные отверстия способствует отводу тепла от двигателя

Лобзик Sturm JS4085P предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок из дерева, пластика, металла. Три ступени маятникового хода позволяют осуществлять как аккуратный чистовой, так и быстрый черновой распил. Регулировка скорости движения пилки осуществляется посредством вращения колесика на рукоятке и варьируется в диапазоне от 500 до 3000 ходов в минуту. Лазерный указатель вкупе с параллельной направляющей обеспечивают максимально точный по размерам рез