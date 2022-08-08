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Лобзик Sturm JS 4085P
3.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Sturm JS 4085P
    Арт. Х1494
    3.0
    1
    Лобзик Sturm JS 4085P
    Лобзик Sturm JS 4085P
      Лобзик Sturm JS 4085P
      Лобзик Sturm JS 4085P

      Лобзик Sturm JS 4085P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1494
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Sturm JS4085P предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок из дерева, пластика, металла. Три ступени маятникового хода позволяют осуществлять как аккуратный чистовой, так и быстрый черновой распил. Регулировка скорости движения пилки осуществляется посредством вращения колесика на рукоятке и варьируется в диапазоне от 500 до 3000 ходов в минуту. Лазерный указатель вкупе с параллельной направляющей обеспечивают максимально точный по размерам рез

        Преимущества

        • Регулировка скорости хода пилки с помощью колесика на рукоятке
        • Мощный 850-ваттный двигатель для наилучшей производительности
        • Защитный экран предотвращает распространение опилок из зоны распила
        • Клавиша-фиксатор кнопки "Пуск" для удобства продолжительной работы
        • Возможность регулировки подошвы механическим способом (шестигранником)
        • Вентиляционные отверстия способствует отводу тепла от двигателя