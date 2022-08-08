Лобзик Sturm JS 4085P
Арт. Х1494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Sturm JS4085P предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок из дерева, пластика, металла. Три ступени маятникового хода позволяют осуществлять как аккуратный чистовой, так и быстрый черновой распил. Регулировка скорости движения пилки осуществляется посредством вращения колесика на рукоятке и варьируется в диапазоне от 500 до 3000 ходов в минуту. Лазерный указатель вкупе с параллельной направляющей обеспечивают максимально точный по размерам рез
Преимущества
- Регулировка скорости хода пилки с помощью колесика на рукоятке
- Мощный 850-ваттный двигатель для наилучшей производительности
- Защитный экран предотвращает распространение опилок из зоны распила
- Клавиша-фиксатор кнопки "Пуск" для удобства продолжительной работы
- Возможность регулировки подошвы механическим способом (шестигранником)
- Вентиляционные отверстия способствует отводу тепла от двигателя