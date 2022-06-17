Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021
Арт. О00000002731
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|коробка
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Класс товара
|бытовой
- Мини-дрель электрическая МЭД-2 МФ относится к бытовым изделиям и имеет многофункциональное назначение, которое зависит от применяемой насадки. Дрель может использоваться для сверления, заточки, полировки, шлифовки, отрезания, фрезерования и гравировки различных материалов.
Преимущества:
- Фиксация кнопки включения
- Фиксация шпинделя - быстрая замена оснастки
- Большое количество аксессуаров
- Легкий доступ к щеткам - для их самостоятельной и быстрой замены
- Обрезиненная рукоятка
- Электронная регулировка числа оборотов
- Двойная изоляция, защита от радиопомех улучшают эксплуатационные качества гравера
- Принудительное охлаждение
- Кейс для хранения и транспортировки ДИОЛД МЭД-2-МФ 40 предметов 10015021