Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021

Преимущества:

Фиксация кнопки включения

Фиксация шпинделя - быстрая замена оснастки

Большое количество аксессуаров

Легкий доступ к щеткам - для их самостоятельной и быстрой замены

Обрезиненная рукоятка

Электронная регулировка числа оборотов

Двойная изоляция, защита от радиопомех улучшают эксплуатационные качества гравера

Принудительное охлаждение

Кейс для хранения и транспортировки ДИОЛД МЭД-2-МФ 40 предметов 10015021

Мини-дрель электрическая МЭД-2 МФ относится к бытовым изделиям и имеет многофункциональное назначение, которое зависит от применяемой насадки. Дрель может использоваться для сверления, заточки, полировки, шлифовки, отрезания, фрезерования и гравировки различных материалов.