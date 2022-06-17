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Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021
5.0
2
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021
    Арт. О00000002731
    5.0
    2
    Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021
    Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021
      Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021
      Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021

      Мини-дрель электрическая Диолд МЭД-2 МФ 10015021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000002731
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Диолд
      Вес, кг
      		1
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		коробка
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мини-дрель электрическая МЭД-2 МФ относится к бытовым изделиям и имеет многофункциональное назначение, которое зависит от применяемой насадки. Дрель может использоваться для сверления, заточки, полировки, шлифовки, отрезания, фрезерования и гравировки различных материалов.

        Преимущества:

        • Фиксация кнопки включения
        • Фиксация шпинделя - быстрая замена оснастки
        • Большое количество аксессуаров
        • Легкий доступ к щеткам - для их самостоятельной и быстрой замены
        • Обрезиненная рукоятка
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Двойная изоляция, защита от радиопомех улучшают эксплуатационные качества гравера
        • Принудительное охлаждение
        • Кейс для хранения и транспортировки ДИОЛД МЭД-2-МФ 40 предметов 10015021