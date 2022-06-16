Молоток Bartex 600 гр, квадратный боек, фиберглассовая рукоять

Преимущества

Боек молотка Bartex выкован, отфрезерован, покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке

Селективная закалка обеспечивает рабочей части молотка необходимую прочность и препятствует образованию расклепов на ее гранях

Фиберглассовая рукоятка отличается высокой устойчивостью к нагрузкам и способствует эффективной амортизации удара

Молоток используется в строительстве, при проведении ремонта и отделочных работ. Применяется для забивания гвоздей, нанесения ударов при рубке металла, пробивания отверстий и других работ.