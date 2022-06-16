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Молоток Bartex 200 гр, квадратный боек
5.0
2
Найти аналог
Слесарные молотки
    Молоток Bartex 200 гр, квадратный боек
    Арт. Ю00000024775
    5.0
    2
    Молоток Bartex 200 гр, квадратный боек

      Молоток Bartex 200 гр, квадратный боек

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000024775
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bartex
      Страна производства
      		Китай
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.2
      Форма бойка
      		квадратная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток используется в строительстве, при проведении ремонта и отделочных работ. Применяется для забивания гвоздей, нанесения ударов при рубке металла, пробивания отверстий и других работ.

        Преимущества

        • Боек молотка Bartex выкован, отфрезерован, покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке
        • Селективная закалка обеспечивает рабочей части молотка необходимую прочность и препятствует образованию расклепов на ее гранях
        • Фиберглассовая рукоятка отличается высокой устойчивостью к нагрузкам и способствует эффективной амортизации удара