Ремонтная муфта Политэк 300410 (40 мм)

Преимущества

Для внутренней канализации

Толщина стенки - 1.8 мм

Максимальная температура жидкости - 80 °C

Двухраструбная муфта ПОЛИТЭК Ф40 мм применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и предназначена для выполнения соединений трубы с двух сторон, благодаря перемычке на внутренней поверхности муфты.