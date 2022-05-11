Ремонтная муфта Политэк 300410 (40 мм)
Арт. X169780563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|серый
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Присоединительный диаметр, мм
|40
- Двухраструбная муфта ПОЛИТЭК Ф40 мм применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и предназначена для выполнения соединений трубы с двух сторон, благодаря перемычке на внутренней поверхности муфты.
Преимущества
- Для внутренней канализации
- Толщина стенки - 1.8 мм
- Максимальная температура жидкости - 80 °C