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Ремонтная муфта Политэк 300410 (40 мм)
5.0
3
21 ₽
Канализационные муфты и переходники
    Ремонтная муфта Политэк 300410 (40 мм)
    Арт. X169780563
    5.0
    3
    Ремонтная муфта Политэк 300410 (40 мм)

      Ремонтная муфта Политэк 300410 (40 мм)

      21 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780563
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Присоединительный диаметр, мм
      		40
      Все характеристики
      21 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двухраструбная муфта ПОЛИТЭК Ф40 мм применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и предназначена для выполнения соединений трубы с двух сторон, благодаря перемычке на внутренней поверхности муфты.

        Преимущества

        • Для внутренней канализации
        • Толщина стенки - 1.8 мм
        • Максимальная температура жидкости - 80 °C