Гибкий удлинитель для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм)

Гофра для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм) используется в качестве удлиняющего приспособления при условиях недостаточного расстояния от канализационной трубы до выхода из унитаза. Анипласт 110 мм это эластичное, компактное и прочное изделие, а благодаря своей возможности к растяжению способное монтироваться с разной удаленностью от трубного стока. Водоотводящая гофра имеет стандартные размеры и достаточную прочность для обеспечения непрерывного потока без риска возникновения затора.

Преимущества гофры для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм):

Эластичная;

Ударопрочная;

Растяжимая;

Удобно устанавливаемая;

Устойчивая к нагрузке.

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