Гибкий удлинитель для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм)
Арт. X169252070113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|белый
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Габариты, мм
|191x133x133
Гофра для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм) используется в качестве удлиняющего приспособления при условиях недостаточного расстояния от канализационной трубы до выхода из унитаза. Анипласт 110 мм это эластичное, компактное и прочное изделие, а благодаря своей возможности к растяжению способное монтироваться с разной удаленностью от трубного стока. Водоотводящая гофра имеет стандартные размеры и достаточную прочность для обеспечения непрерывного потока без риска возникновения затора.
Преимущества гофры для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм):
- Эластичная;
- Ударопрочная;
- Растяжимая;
- Удобно устанавливаемая;
- Устойчивая к нагрузке.
Комплектация:
- Гофра;
- Упаковка.