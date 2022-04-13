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Гибкий удлинитель для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм)
4.5
2
420 ₽
Канализационные муфты и переходники
    Гибкий удлинитель для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм)
    Арт. X169252070113
    4.5
    2
    Гибкий удлинитель для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм)

      Гибкий удлинитель для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм)

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070113
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		белый
      Габариты, мм
      		191x133x133
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Гофра для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм) используется в качестве удлиняющего приспособления при условиях недостаточного расстояния от канализационной трубы до выхода из унитаза. Анипласт 110 мм это эластичное, компактное и прочное изделие, а благодаря своей возможности к растяжению способное монтироваться с разной удаленностью от трубного стока. Водоотводящая гофра имеет стандартные размеры и достаточную прочность для обеспечения непрерывного потока без риска возникновения затора.

        Преимущества гофры для унитаза с выпуском Ани Пласт К821 (110 мм):

        • Эластичная;
        • Ударопрочная;
        • Растяжимая;
        • Удобно устанавливаемая;
        • Устойчивая к нагрузке.

        Комплектация:

        • Гофра;
        • Упаковка.