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Ножницы по металлу BRIGADIER 21216 правого реза
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу BRIGADIER 21216 правого реза
    Арт. X96827
    5.0
    1
    Ножницы по металлу BRIGADIER 21216 правого реза

      Ножницы по металлу BRIGADIER 21216 правого реза

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96827
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Тип
      		правый
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Длина, мм
      		240
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Изготовлены из полированной хром-ванадиевой стали, кованные губки из легированной хром-молибденовой (Cr-M) стали. Насечки на верхнем и нижнем лезвиях позволяют избежать соскальзывания при вырезке выемок и подрезке по твёрдому металлу. Предназначены для прямого, правого и левого реза и раскройки листового металла. Режет сталь холодного проката до 1,2 мм и нержавеющую сталь до 0,7 мм. Сертифицированы по ГОСТ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы