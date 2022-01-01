Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм

Преимущества

Полотно ножовки произведено из стали 65 Mn - для высокой прочности

Длинные зубья высотой 4.5 мм с шагом 4 мм

Длина полотна - 450 мм

Зубья разведены для улучшения чистоты реза

Ножовка 450 мм Энкор Волчица 9863 имеет остро заточенные 3-D зубья, поэтому выполняет качественное чистое пиление древесины. Состоит из прочного полотна, выполненного из стали 65 Mn, и пластиковой рукоятки с резиновой вставкой для предотвращения выскальзывания из рук. Ножовку удобно хранить в подвешенном состоянии