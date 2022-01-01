Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
Арт. Х1305538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
- Ножовка 450 мм Энкор Волчица 9863 имеет остро заточенные 3-D зубья, поэтому выполняет качественное чистое пиление древесины. Состоит из прочного полотна, выполненного из стали 65 Mn, и пластиковой рукоятки с резиновой вставкой для предотвращения выскальзывания из рук. Ножовку удобно хранить в подвешенном состоянии
Преимущества
- Полотно ножовки произведено из стали 65 Mn - для высокой прочности
- Длинные зубья высотой 4.5 мм с шагом 4 мм
- Длина полотна - 450 мм
- Зубья разведены для улучшения чистоты реза