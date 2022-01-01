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Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
    Арт. Х1305538
    Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
    Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
    Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
      Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
      Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм
      Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм

      Ножовка ЭНКОР 9863 Ножовка "Волчица" 450мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1305538

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка 450 мм Энкор Волчица 9863 имеет остро заточенные 3-D зубья, поэтому выполняет качественное чистое пиление древесины. Состоит из прочного полотна, выполненного из стали 65 Mn, и пластиковой рукоятки с резиновой вставкой для предотвращения выскальзывания из рук. Ножовку удобно хранить в подвешенном состоянии

        Преимущества

        • Полотно ножовки произведено из стали 65 Mn - для высокой прочности
        • Длинные зубья высотой 4.5 мм с шагом 4 мм
        • Длина полотна - 450 мм
        • Зубья разведены для улучшения чистоты реза