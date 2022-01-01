Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
Арт. Х1305540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
- Ножовка 450 мм Энкор Бобер 9856 обеспечивает точный и чистый рез благодаря универсальным остро заточенным зубьям. Полотно имеет длину 450 мм и выполнено из стали 65 Mn для высокой прочности. Пластиковая рукоятка надежно лежит в руке, так как резиновая вставка препятствует скольжению
Преимущества
- Универсальные зубья высотой 3.5 мм обеспечивают чистое пиление
- Длина полотна - 450 мм
- Зубья заточены под 2-мя углами
- Полотно ножовки изготовлено из стали 65 Mn - для прочности
- Зубья с пластиковой защитой