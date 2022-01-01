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Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
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Ножовки по дереву
    Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
    Арт. Х1305540
    Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
    Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
    Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
      Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
      Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм
      Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм

      Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1305540

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка 450 мм Энкор Бобер 9856 обеспечивает точный и чистый рез благодаря универсальным остро заточенным зубьям. Полотно имеет длину 450 мм и выполнено из стали 65 Mn для высокой прочности. Пластиковая рукоятка надежно лежит в руке, так как резиновая вставка препятствует скольжению

        Преимущества

        • Универсальные зубья высотой 3.5 мм обеспечивают чистое пиление
        • Длина полотна - 450 мм
        • Зубья заточены под 2-мя углами
        • Полотно ножовки изготовлено из стали 65 Mn - для прочности
        • Зубья с пластиковой защитой