Ножовка Энкор 9856 Бобер 450мм

Преимущества

Универсальные зубья высотой 3.5 мм обеспечивают чистое пиление

Длина полотна - 450 мм

Зубья заточены под 2-мя углами

Полотно ножовки изготовлено из стали 65 Mn - для прочности

Зубья с пластиковой защитой

Ножовка 450 мм Энкор Бобер 9856 обеспечивает точный и чистый рез благодаря универсальным остро заточенным зубьям. Полотно имеет длину 450 мм и выполнено из стали 65 Mn для высокой прочности. Пластиковая рукоятка надежно лежит в руке, так как резиновая вставка препятствует скольжению