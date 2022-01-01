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Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
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Ножовки по дереву
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Арт. X1319190748
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
    Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом

      Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1319190748

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка с закаленным зубом Энкор Бобер 9853 предназначена для распила древесины вдоль и поперек. Закаленные зубья инструмента выполнены таким образом, что обеспечивают аккуратное удаление стружки из распила. Рукоять изготовлена из пластмассы и прорезинена для более надежного удержания инструмента

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из стали 65 Mn
        • Закалка зубьев увеличивает срок службы инструмента и не требует дополнительной заточки
        • Длина полотна 500 мм
        • Зубья разведены и имеют пластиковую защиту
        • Основное назначение инструмента - продольное и поперечное распиливание древесины
        • Зубья инструмента выполнены таким образом, что обеспечивают аккуратное удаление стружки из распила
        • Надежный и долговечный инструмент
        • Универсальные зубья обеспечивают точный и чистый рез