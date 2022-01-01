Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом

Преимущества

Рабочая часть выполнена из стали 65 Mn

Закалка зубьев увеличивает срок службы инструмента и не требует дополнительной заточки

Длина полотна 500 мм

Зубья разведены и имеют пластиковую защиту

Основное назначение инструмента - продольное и поперечное распиливание древесины

Зубья инструмента выполнены таким образом, что обеспечивают аккуратное удаление стружки из распила

Надежный и долговечный инструмент

Универсальные зубья обеспечивают точный и чистый рез

Ножовка с закаленным зубом Энкор Бобер 9853 предназначена для распила древесины вдоль и поперек. Закаленные зубья инструмента выполнены таким образом, что обеспечивают аккуратное удаление стружки из распила. Рукоять изготовлена из пластмассы и прорезинена для более надежного удержания инструмента