Ножовка Энкор 9853 БОБЕР, 500мм, с закаленным зубом
Арт. X1319190748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|500
- Ножовка с закаленным зубом Энкор Бобер 9853 предназначена для распила древесины вдоль и поперек. Закаленные зубья инструмента выполнены таким образом, что обеспечивают аккуратное удаление стружки из распила. Рукоять изготовлена из пластмассы и прорезинена для более надежного удержания инструмента
Преимущества
- Рабочая часть выполнена из стали 65 Mn
- Закалка зубьев увеличивает срок службы инструмента и не требует дополнительной заточки
- Длина полотна 500 мм
- Зубья разведены и имеют пластиковую защиту
- Основное назначение инструмента - продольное и поперечное распиливание древесины
- Зубья инструмента выполнены таким образом, что обеспечивают аккуратное удаление стружки из распила
- Надежный и долговечный инструмент
- Универсальные зубья обеспечивают точный и чистый рез