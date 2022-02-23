Двухрядный окучник С 00.25.11.00.00 для мотоблоков Фаворит

Окучник регулируемый двухрядный для мотокультиваторов Буцефалы, Кентавры, Халк, Минотавр, Молох DDE 00.25.11.00.00 используется для обработки почв в лесном или сельском хозяйстве, на дачных и фермерских участках, а также на промышленных угодьях. Прибор может применяться как для собственно окучивания земли, так и для формирования грядочных борозд, выкапывания лунок для посадки растений, обработки участка от сорняков. По желанию пользователя, окучник регулируемый DDE 00.25.11.00.00 может изменять ширину возделываемого междурядья, и величину захвата почв. Комплектуется двумя крепежными изделиями для упрощения монтажа на мотоблок.

Преимущества двухрядного окучника С 00.25.11.00.00 Фаворит для мотоблоков:

Возможность изменения ширины междурядий;

Способность изменять ширину и глубину обработки;

Комплектация на большинство мотоблоков;

Удобство при эксплуатации;

Долговечность изделия.

Комплектация: