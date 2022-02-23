Двухрядный окучник С 00.25.11.00.00 для мотоблоков Фаворит
Арт. X190394196
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|окучник
|
Количество предметов, шт
|1
Окучник регулируемый двухрядный для мотокультиваторов Буцефалы, Кентавры, Халк, Минотавр, Молох DDE 00.25.11.00.00 используется для обработки почв в лесном или сельском хозяйстве, на дачных и фермерских участках, а также на промышленных угодьях. Прибор может применяться как для собственно окучивания земли, так и для формирования грядочных борозд, выкапывания лунок для посадки растений, обработки участка от сорняков. По желанию пользователя, окучник регулируемый DDE 00.25.11.00.00 может изменять ширину возделываемого междурядья, и величину захвата почв. Комплектуется двумя крепежными изделиями для упрощения монтажа на мотоблок.
Преимущества двухрядного окучника С 00.25.11.00.00 Фаворит для мотоблоков:
- Возможность изменения ширины междурядий;
- Способность изменять ширину и глубину обработки;
- Комплектация на большинство мотоблоков;
- Удобство при эксплуатации;
- Долговечность изделия.
Комплектация:
- Окучник (2 шт.);
- Крепежный кронштейн (2 шт.);
- Траверса (1 шт.).