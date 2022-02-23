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Двухрядный окучник С 00.25.11.00.00 для мотоблоков Фаворит
5.0
2
Найти аналог
Окучники
    Двухрядный окучник С 00.25.11.00.00 для мотоблоков Фаворит
    Арт. X190394196
    5.0
    2
    Двухрядный окучник С 00.25.11.00.00 для мотоблоков Фаворит

      Двухрядный окучник С 00.25.11.00.00 для мотоблоков Фаворит

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Окучник регулируемый двухрядный для мотокультиваторов Буцефалы, Кентавры, Халк, Минотавр, Молох DDE 00.25.11.00.00 используется для обработки почв в лесном или сельском хозяйстве, на дачных и фермерских участках, а также на промышленных угодьях. Прибор может применяться как для собственно окучивания земли, так и для формирования грядочных борозд, выкапывания лунок для посадки растений, обработки участка от сорняков. По желанию пользователя, окучник регулируемый DDE 00.25.11.00.00 может изменять ширину возделываемого междурядья, и величину захвата почв. Комплектуется двумя крепежными изделиями для упрощения монтажа на мотоблок.

        Преимущества двухрядного окучника С 00.25.11.00.00 Фаворит для мотоблоков:

        • Возможность изменения ширины междурядий;
        • Способность изменять ширину и глубину обработки;
        • Комплектация на большинство мотоблоков;
        • Удобство при эксплуатации;
        • Долговечность изделия.

        Комплектация:

        • Окучник (2 шт.);
        • Крепежный кронштейн (2 шт.);
        • Траверса (1 шт.).