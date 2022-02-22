Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6

Преимущества:

Увеличенная емкость аккумулятора увеличивает цикл работы от одной батареи

Функция блокировки шпинделя позволяет использовать аккумуляторную отвёртку Интерскол ОА-3,6 для доводки крепежа

Светодиодная подсветка облегчает работу в плохоосвещенных местах

Индикатор указывает выбранное направления вращения

Аккумуляторная отвёртка Интерскол ОА-3,6 выпускается в несколько другом форм-факторе,нежели отвертка ОА-4,8. Она выполнена в Г-образном дизайне, без шарнира на сочленении. Она получилась легче практически вдвое, вес ОА-4,8 составляет 600 грамм, а ОА-3,6 - 350 грамм. Это отразилось на вращающем моменте, но не в отрицательную сторону, а в положительную: он увеличился до 3,5Нм (у ОА-4,8 - 3.4м). Сократилось и время зарядки аккумулятора – 3 часа против 5 часов.