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Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
    Арт. Х106754
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6

      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106754
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвёртка Интерскол ОА-3,6 выпускается в несколько другом форм-факторе,нежели отвертка ОА-4,8. Она выполнена в Г-образном дизайне, без шарнира на сочленении. Она получилась легче практически вдвое, вес ОА-4,8 составляет 600 грамм, а ОА-3,6 - 350 грамм. Это отразилось на вращающем моменте, но не в отрицательную сторону, а в положительную: он увеличился до 3,5Нм (у ОА-4,8 - 3.4м). Сократилось и время зарядки аккумулятора – 3 часа против 5 часов.

        Преимущества:

        • Увеличенная емкость аккумулятора увеличивает цикл работы от одной батареи
        • Функция блокировки шпинделя позволяет использовать аккумуляторную отвёртку Интерскол ОА-3,6 для доводки крепежа
        • Светодиодная подсветка облегчает работу в плохоосвещенных местах
        • Индикатор указывает выбранное направления вращения