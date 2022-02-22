Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6
Арт. Х106754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
- Аккумуляторная отвёртка Интерскол ОА-3,6 выпускается в несколько другом форм-факторе,нежели отвертка ОА-4,8. Она выполнена в Г-образном дизайне, без шарнира на сочленении. Она получилась легче практически вдвое, вес ОА-4,8 составляет 600 грамм, а ОА-3,6 - 350 грамм. Это отразилось на вращающем моменте, но не в отрицательную сторону, а в положительную: он увеличился до 3,5Нм (у ОА-4,8 - 3.4м). Сократилось и время зарядки аккумулятора – 3 часа против 5 часов.
Преимущества:
- Увеличенная емкость аккумулятора увеличивает цикл работы от одной батареи
- Функция блокировки шпинделя позволяет использовать аккумуляторную отвёртку Интерскол ОА-3,6 для доводки крепежа
- Светодиодная подсветка облегчает работу в плохоосвещенных местах
- Индикатор указывает выбранное направления вращения