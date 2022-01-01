Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100
Арт. Х1306314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка PH2х100 мм Sturm 1040-01-PH2-100 - это ручной инструмент для закручивания и выкручивания крепежных элементов с резьбовым соединением. Предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа PH. Ручка инструмента имеет эргономичную форму. Рабочая часть отвертки выполнена из высоколегированной хромованадиевой инструментальной стали и имеет высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента
Преимущества
- Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке
- Хромоникелевое покрытие рабочей части
- Твердость 54-56 HRC
- Намагниченная рабочая часть
- Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке