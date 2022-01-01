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Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100
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Отвертки
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100
    Арт. Х1306314
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100

      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН2-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306314

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка PH2х100 мм Sturm 1040-01-PH2-100 - это ручной инструмент для закручивания и выкручивания крепежных элементов с резьбовым соединением. Предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа PH. Ручка инструмента имеет эргономичную форму.  Рабочая часть отвертки выполнена из высоколегированной хромованадиевой инструментальной стали и имеет высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке
        • Хромоникелевое покрытие рабочей части 
        • Твердость 54-56 HRC
        • Намагниченная рабочая часть