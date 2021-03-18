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Электрический лобзик P.I.T. PST65-C МАСТЕР, 680 Вт
4.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик P.I.T. PST65-C МАСТЕР, 680 Вт
    Арт. О00000026684
    4.0
    1
    Электрический лобзик P.I.T. PST65-C МАСТЕР, 680 Вт

      Электрический лобзик P.I.T. PST65-C МАСТЕР, 680 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026684
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик P.I.T. PST65-C МАСТЕР, 680 Вт - электроинструмент для создания криволинейных и прямолинейных резов в древесине, металле или пластмассе. Оснащен патрубком для отводы пыли. Благодаря быстрозажимному креплению, установка пильного полотна не займет много времени. Модель имеет маятниковый ход, что позволяет быстро совершать прямые резы. Пластиковый экран предотвращает риск соскальзывания пальцев оператора в зону распила.

        Преимущества

        • Эффективное пылеудаление с возможностью подключения пылесоса
        • Быстрозажимное крепление пильного полотна
        • Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST65-C
        • Блокиратор выключателя - для удобства продолжительной работы
        • Маятниковый ход
        • Регулировка скорости
        • Защитный щиток для безопасной работы пользователя
        • Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)