Преимущества

Эффективное пылеудаление с возможностью подключения пылесоса

Быстрозажимное крепление пильного полотна

Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST65-C

Блокиратор выключателя - для удобства продолжительной работы

Маятниковый ход

Регулировка скорости

Защитный щиток для безопасной работы пользователя

Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)

Электрический лобзик P.I.T. PST65-C МАСТЕР, 680 Вт - электроинструмент для создания криволинейных и прямолинейных резов в древесине, металле или пластмассе. Оснащен патрубком для отводы пыли. Благодаря быстрозажимному креплению, установка пильного полотна не займет много времени. Модель имеет маятниковый ход, что позволяет быстро совершать прямые резы. Пластиковый экран предотвращает риск соскальзывания пальцев оператора в зону распила.