Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм

Преимущества

Долгий срок службы

Износостойкость

Грунтозацепы предназначены для улучшения сцепления мотоблока с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как вспашка, рыхление почвы, окучивание и др. Металлические грунтозацепы имеют широкие обручи с шипами, которые надежно сварены между собой. Крепление к мотоблоку осуществляется при помощи втулки на валы редуктора.