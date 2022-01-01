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Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
4 800 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
    Арт. О00000040456
    Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
    Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
    Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
      Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
      Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
      Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм

      Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм

      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040456

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грунтозацепы предназначены для улучшения сцепления мотоблока с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как вспашка, рыхление почвы, окучивание и др. Металлические грунтозацепы имеют широкие обручи с шипами, которые надежно сварены между собой. Крепление к мотоблоку осуществляется при помощи втулки на валы редуктора.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Износостойкость