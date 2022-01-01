Грунтозацепы ПАХАРЬ «Каскад,Нева» 460*175мм
Арт. О00000040456
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацепы предназначены для улучшения сцепления мотоблока с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как вспашка, рыхление почвы, окучивание и др. Металлические грунтозацепы имеют широкие обручи с шипами, которые надежно сварены между собой. Крепление к мотоблоку осуществляется при помощи втулки на валы редуктора.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Износостойкость