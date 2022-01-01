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Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 180 мм, PV087
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Плоскогубцы
    Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 180 мм, PV087
    Арт. jonnesway_5180
    Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 180 мм, PV087

      Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 180 мм, PV087

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5180

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 180 мм, PV087 - это шарнирно-губцевый инструмент, изготовленный из хромомованадиевой  стали, применяемый для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В. 

        Преимущества

        • Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE соответствующим IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 11516-94. 
        • Знак VDE, присутствующий на рукоятке изделия, считается символом самых высоких стандартов безопасности. 
        • Все режущие грани прошли дополнительную закалку для повышения твердости. Выдерживают большие нагрузки.
        • С помощью данного инструмента можно не только удерживать детали, но и перекусить проволоку, для этого на боковой поверхности рабочей головки есть два резака.
        • Рукоятки имеют специальные выступы, которые не дают руке соскальзывать во время работы. Это очень важное условие при работе с электричеством.