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Пассатижи Jonnesway, 6", P086
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Плоскогубцы
    Пассатижи Jonnesway, 6", P086
    Арт. jonnesway_5078
    Пассатижи Jonnesway, 6", P086
    Пассатижи Jonnesway, 6", P086
      Пассатижи Jonnesway, 6", P086
      Пассатижи Jonnesway, 6", P086

      Пассатижи Jonnesway, 6", P086

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5078

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи Jonnesway P086 подходят для различных видов мелких ремонтных работ. Имеют плоские губки с насечками, способны перекусывать проволоку. Металлические рукоятки снабжены накладками из мягкого пластика, который препятствует скольжению.

        Преимущества

        • Предназначены для зажима и захвата плоских предметов и деталей разных форм. 
        • Пассатижи серии ''Р08'' изготовлены их хромованадиевой стали. 
        • Индукционно закаленные до высокой твердости рабочие поверхности и хромированный соединительный элемент инструмента обеспечивают длительный срок его эксплуатации за счет повышенной износостойкости.
        •  Изделия снабжены однокомпонентными эргономичными рукоятками, имеют матовое хромоникелевое покрытие, соответствуют техническим условиям ГОСТ 17438-72.  