Пассатижи Jonnesway, 6", P086
Арт. jonnesway_5078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Пассатижи Jonnesway P086 подходят для различных видов мелких ремонтных работ. Имеют плоские губки с насечками, способны перекусывать проволоку. Металлические рукоятки снабжены накладками из мягкого пластика, который препятствует скольжению.
Преимущества
- Предназначены для зажима и захвата плоских предметов и деталей разных форм.
- Пассатижи серии ''Р08'' изготовлены их хромованадиевой стали.
- Индукционно закаленные до высокой твердости рабочие поверхности и хромированный соединительный элемент инструмента обеспечивают длительный срок его эксплуатации за счет повышенной износостойкости.
- Изделия снабжены однокомпонентными эргономичными рукоятками, имеют матовое хромоникелевое покрытие, соответствуют техническим условиям ГОСТ 17438-72.