Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
Арт. jonnesway_5181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818 - это шарнирно-губцевый инструмент, изготовленный из хромомованадиевой стали, применяемый для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.
Преимущества
- Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE соответствующим IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 11516-94.
- Знак VDE, присутствующий на рукоятке изделия, считается символом самых высоких стандартов безопасности.
- Все режущие грани прошли дополнительную закалку для повышения твердости. Выдерживают большие нагрузки.
- С помощью данного инструмента можно не только удерживать детали, но и перекусить проволоку, для этого на боковой поверхности рабочей головки есть два резака.
- Рукоятки имеют специальные выступы, которые не дают руке соскальзывать во время работы. Это очень важное условие при работе с электричеством.