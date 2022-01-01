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Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
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Плоскогубцы
    Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
    Арт. jonnesway_5181
    Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
    Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
    Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
      Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
      Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818
      Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818

      Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5181

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 200 мм, PV0818 - это шарнирно-губцевый инструмент, изготовленный из хромомованадиевой  стали, применяемый для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В. 

        Преимущества

        • Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE соответствующим IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 11516-94. 
        • Знак VDE, присутствующий на рукоятке изделия, считается символом самых высоких стандартов безопасности. 
        • Все режущие грани прошли дополнительную закалку для повышения твердости. Выдерживают большие нагрузки.
        • С помощью данного инструмента можно не только удерживать детали, но и перекусить проволоку, для этого на боковой поверхности рабочей головки есть два резака.
        • Рукоятки имеют специальные выступы, которые не дают руке соскальзывать во время работы. Это очень важное условие при работе с электричеством.