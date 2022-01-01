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Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
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Плоскогубцы
    Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
    Арт. jonnesway_5177
    Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
    Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
    Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
      Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
      Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006
      Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006

      Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5177

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи  Jonnesway P8006 - самый распространенный, многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата плоских предметов и деталей разных форм. Пассатижи серии "Р80" являются инструментами с улучшенными потребительскими свойствами. 

        Преимущества

        • Изготовлены из хромомолибденовой стали. 
        • Закаленные до твердости свыше 60 HRC рабочие поверхности обеспечивают длительное сохранение рабочих характеристик. 
        • Двухкомпонентные рукоятки из термопластичной резины с сантопреновыми накладками надежно удерживаются в руке, предотвращая выскальзывание. 
        • Скрытая возвратная пружина самостоятельно раскрывает зев инструмента, избавляя оператора от необходимости в этом действии. 
        • Пассатижи изготовлены в соответствии с техническим регламентом ISO 5743-88, полностью отвечают требованиям ГОСТ 17438-72. 
        • Отполированы и покрыты специальным, бесцветным лаком.