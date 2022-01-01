Пассатижи Jonnesway, 6", CR-MO, скрытая пружина, P8006

Пассатижи Jonnesway P8006 - самый распространенный, многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата плоских предметов и деталей разных форм. Пассатижи серии "Р80" являются инструментами с улучшенными потребительскими свойствами.



Преимущества