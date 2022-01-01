Пассатижи диэлектрические Jonnesway, 160 мм, PV086 - это шарнирно-губцевый инструмент, изготовленный из хромомованадиевой стали, применяемый для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.



Преимущества