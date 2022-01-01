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Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
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Плоскогубцы
    Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
    Арт. ombratools_2539
    Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
    Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
    Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
    Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
    Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
      Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
      Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
      Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
      Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106
      Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106

      Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2539

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи OMBRA, 150 мм, 400106 применяются для зажима и удержания деталей, сгибания металлического листового проката, работы с изолирующим материалом, перекусывания проволоки. 

        Преимущества

        • Удобные дугообразные ручки пассатижей покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
        • Рабочие поверхности индукционно закалены и покрыты твердым хромом для достижения большей прочности.
        • Соединительный элемент имеет повышенную износостойкость.
        • Твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
        • Надежная конструкция.