Описание товара:

Особенности и преимущества:

Удобные дугообразные ручки пассатижей покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.

Рабочие поверхности индукционно закалены и покрыты твердым хромом для достижения большей прочности.

Соединительный элемент имеет повышенную износостойкость.

Твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.

Надежная конструкция.

Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108 применяются для зажима и удержания деталей, сгибания металлического листового проката, работы с изолирующим материалом, перекусывания проволоки.