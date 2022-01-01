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Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
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Плоскогубцы
    Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
    Арт. ombratools_2541
    Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
    Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
    Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
    Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
      Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
      Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
      Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
      Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108

      Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2541

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108 применяются для зажима и удержания деталей, сгибания металлического листового проката, работы с изолирующим материалом, перекусывания проволоки. 

        Особенности и преимущества:

        • Удобные дугообразные ручки пассатижей покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
        • Рабочие поверхности индукционно закалены и покрыты твердым хромом для достижения большей прочности.
        • Соединительный элемент имеет повышенную износостойкость.
        • Твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
        • Надежная конструкция.