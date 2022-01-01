Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108
Арт. ombratools_2541
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|200
|
Материал губок
|хромованадиевая сталь
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
|
Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Пассатижи OMBRA, 200 мм, 400108 применяются для зажима и удержания деталей, сгибания металлического листового проката, работы с изолирующим материалом, перекусывания проволоки.
Особенности и преимущества:
- Удобные дугообразные ручки пассатижей покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
- Рабочие поверхности индукционно закалены и покрыты твердым хромом для достижения большей прочности.
- Соединительный элемент имеет повышенную износостойкость.
- Твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
- Надежная конструкция.