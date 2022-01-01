Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
Арт. ombratools_2540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107 применяются для зажима и удержания деталей, сгибания металлического листового проката, работы с изолирующим материалом, перекусывания проволоки.
Преимущества
- Удобные дугообразные ручки пассатижей покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
- Рабочие поверхности индукционно закалены и покрыты твердым хромом для достижения большей прочности.
- Соединительный элемент имеет повышенную износостойкость.
- Твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
- Надежная конструкция.