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Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
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Плоскогубцы
    Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
    Арт. ombratools_2540
    Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
    Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
    Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
    Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
    Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
      Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
      Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
      Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
      Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107
      Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107

      Пассатижи OMBRA, 180 мм, 400107

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2540

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи OMBRA,  180 мм, 400107 применяются для зажима и удержания деталей, сгибания металлического листового проката, работы с изолирующим материалом, перекусывания проволоки. 

        Преимущества

        • Удобные дугообразные ручки пассатижей покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
        • Рабочие поверхности индукционно закалены и покрыты твердым хромом для достижения большей прочности.
        • Соединительный элемент имеет повышенную износостойкость.
        • Твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
        • Надежная конструкция.