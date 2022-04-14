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Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818
5.0
1
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818
    Арт. X1903957701
    5.0
    1
    Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818
    Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818
      Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818
      Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818

      Пила аккумуляторная цепная Stihl MSA 120 C-BQ 12540115818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1903957701
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Количество звеньев, шт
      		64
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная пила Stihl MSA 120 C-BQ SET 12540115888 не требует сложного обслуживания и готова к работе. Применяется для ухода за садом, участком, для простых ремесленных работ. Имеет цепной тормоз QuickStop для безопасности оператора, систему быстрого натяжения цепи

        Преимущества

        • Двигатель EC с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %
        • Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности
        • Масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня топлива
        • Рукоятка с мягким покрытием
        • Система смазывания цепей Ematic
        • Малошумность Stihl MSA 120 C-BQ SET 12540115888 (не требуются средства защиты слуха)
        • Устройство быстрого натяжения цепи
        • Цепной тормоз QuiscStop Super