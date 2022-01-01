Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
19 500 ₽
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
    Арт. О00000038950
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
    Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26
      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26

      Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26

      19 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000038950

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		3
      Класс товара
      		бытовой
      Напряжение аккумулятора, В
      		10.8
      Все характеристики
      19 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную органомику и безопасность. В пиле предусмотрена система замены цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи.

        Преимущества

        • Прочная пильная цепь STIHL Picco Micro 3 и высокая скорость цепи 8 м / с гарантируют быстрое выполнение работ и чистую резку
        • Благодаря легко читаемому светодиодному индикатору уровня заряда, пользователь всегда информируется одним нажатием кнопки об оставшейся емкости батареи
        • Легкая и мощная батарея AS 2 10,8 В обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность
        • Благодаря крышке звездочки с барашковой гайкой замена цепи совершенно не вызывает затруднений. Инструмент не нужен. Ручное натяжение цепи не требуется
        • В целях безопасности цепь закрыта асимметричной защитной крышкой, которую можно повернуть на 90°
        • Для удобства переноски и безопасного хранения в комплект входит настенная сумка для переноски. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект