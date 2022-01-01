Аккумуляторная цепная пила Stihl GTA 26

Преимущества

Прочная пильная цепь STIHL Picco Micro 3 и высокая скорость цепи 8 м / с гарантируют быстрое выполнение работ и чистую резку

Благодаря легко читаемому светодиодному индикатору уровня заряда, пользователь всегда информируется одним нажатием кнопки об оставшейся емкости батареи

Легкая и мощная батарея AS 2 10,8 В обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность

Благодаря крышке звездочки с барашковой гайкой замена цепи совершенно не вызывает затруднений. Инструмент не нужен. Ручное натяжение цепи не требуется

В целях безопасности цепь закрыта асимметричной защитной крышкой, которую можно повернуть на 90°

Для удобства переноски и безопасного хранения в комплект входит настенная сумка для переноски. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект

Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную органомику и безопасность. В пиле предусмотрена система замены цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи.