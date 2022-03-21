Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21004 (200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21004 (200 мм)
    Арт. 77777X968289
    5.0
    2
    Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21004 (200 мм)

      Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21004 (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X968289
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные плоскогубцы 200мм Brigadier CS 21004 представляют собой практичный и удобный инструмент. Для защиты от коррозии имеется специальное хромоникелевое покрытие. Двухкомпонентные рукоятки повышают качество работы за счет уменьшения скольжения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство в использовании