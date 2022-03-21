Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21004 (200 мм)
Арт. 77777X968289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Комбинированные плоскогубцы 200мм Brigadier CS 21004 представляют собой практичный и удобный инструмент. Для защиты от коррозии имеется специальное хромоникелевое покрытие. Двухкомпонентные рукоятки повышают качество работы за счет уменьшения скольжения.
Преимущества
- Надежность
- Удобство в использовании