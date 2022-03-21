Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21004 (200 мм)

Преимущества

Надежность

Удобство в использовании

Комбинированные плоскогубцы 200мм Brigadier CS 21004 представляют собой практичный и удобный инструмент. Для защиты от коррозии имеется специальное хромоникелевое покрытие. Двухкомпонентные рукоятки повышают качество работы за счет уменьшения скольжения.