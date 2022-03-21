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Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003
    Арт. X968166
    5.0
    2
    Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003
    Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003
      Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003
      Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003

      Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскогубцы комбинированные (7") BRIGADIER 21003 предназначен для широкого спектра слесарных и монтажных работ.

        Преимущества

        • Изготовлены из прочной углеродистой стали, отполированы и покрыты защитным составом из хромо-никеля для противодействия коррозии
        • На рукоятках имеются двухкомпонентные рукоятки для лучшего хвата в процессе работы