Плоскогубцы комбинированные (7") Brigadier 21003
Арт. X968166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Плоскогубцы комбинированные (7") BRIGADIER 21003 предназначен для широкого спектра слесарных и монтажных работ.
Преимущества
- Изготовлены из прочной углеродистой стали, отполированы и покрыты защитным составом из хромо-никеля для противодействия коррозии
- На рукоятках имеются двухкомпонентные рукоятки для лучшего хвата в процессе работы