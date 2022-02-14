Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001
5.0
1
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001
    Арт. Х130793100
    5.0
    1
    Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001
    Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001
      Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001
      Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001

      Плоскогубцы (160 мм) Лакра 3501001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130793100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскогубцы (160 мм) ЛАКРА 3501001 применяются для захвата и удержания различных предметов при выполнении монтажных и иных работ.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с никелевым покрытием
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки исключают проскальзывание инструмента в руке, предотвращая попадание пальцев в рабочую зону
        • Применяются для резки различных типов проводов и удаления изоляции с кабеля небольшого сечения при выполнении электромонтажных и иных работ