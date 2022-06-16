Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
Арт. О00000007695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.3
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Количество аккумуляторов в комплекте
|Нет
- Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ подходит для резки, шлифования, проделки глухих пазов, зачистных работ. Модель оснащена подсветкой, которая облегчает работу в темных условиях. Замена насадок без дополнительного инструмента экономит время пользователя. Изделие работает от аккумулятора, что дает дополнительную мобильность в действиях.
Преимущества
- Небольшой вес помогает делать долгую работу неутомительной
- REDVERG RD-MT18V 6628361 работает от аккумулятора - независимость от розетки
- Подсветка рабочего пространства
- Замена оснастки без инструмента
- Вентиляционные отверстия на корпусе защищают двигатель от перегрева