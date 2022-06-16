Преимущества

Небольшой вес помогает делать долгую работу неутомительной

REDVERG RD-MT18V 6628361 работает от аккумулятора - независимость от розетки

Подсветка рабочего пространства

Замена оснастки без инструмента

Вентиляционные отверстия на корпусе защищают двигатель от перегрева

Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ подходит для резки, шлифования, проделки глухих пазов, зачистных работ. Модель оснащена подсветкой, которая облегчает работу в темных условиях. Замена насадок без дополнительного инструмента экономит время пользователя. Изделие работает от аккумулятора, что дает дополнительную мобильность в действиях.