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Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные реноваторы
    Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
    Арт. О00000007695
    5.0
    2
    Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ

      Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007695
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.3
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный реноватор Redverg RD-MT18V, без аккумулятора и ЗУ подходит для резки, шлифования, проделки глухих пазов, зачистных работ. Модель оснащена подсветкой, которая облегчает работу в темных условиях. Замена насадок без дополнительного инструмента экономит время пользователя. Изделие работает от аккумулятора, что дает дополнительную мобильность в действиях.

        Преимущества

        • Небольшой вес помогает делать долгую работу неутомительной
        • REDVERG RD-MT18V 6628361 работает от аккумулятора - независимость от розетки
        • Подсветка рабочего пространства
        • Замена оснастки без инструмента
        • Вентиляционные отверстия на корпусе защищают двигатель от перегрева