Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.

Преимущества

Плоскогубцы РемоКолор Normal 160мм 34-6-016 выполнены из прочной стали

Рукоятка имеет удобную эргономичную форму, благодаря чему инструмент приятно держать в руках

Материал рукоятки - прочная пластмасса

Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016 - используются в монтажных, слесарных и других работах. Изготовлены из высокоуглеродистой стали, оснащены двухкомпонентными рукоятками для удобства работы.