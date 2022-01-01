Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
Арт. О00000033488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|углеродистая сталь
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- Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016 - используются в монтажных, слесарных и других работах. Изготовлены из высокоуглеродистой стали, оснащены двухкомпонентными рукоятками для удобства работы.
Преимущества
- Плоскогубцы РемоКолор Normal 160мм 34-6-016 выполнены из прочной стали
- Рукоятка имеет удобную эргономичную форму, благодаря чему инструмент приятно держать в руках
- Материал рукоятки - прочная пластмасса