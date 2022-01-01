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Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
240 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
    Арт. О00000033488
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
    Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.

      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033488

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016 - используются в монтажных, слесарных и других работах. Изготовлены из высокоуглеродистой стали, оснащены двухкомпонентными рукоятками для удобства работы.

        Преимущества

        • Плоскогубцы РемоКолор Normal 160мм 34-6-016 выполнены из прочной стали
        • Рукоятка имеет удобную эргономичную форму, благодаря чему инструмент приятно держать в руках
        • Материал рукоятки - прочная пластмасса