Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной, оригинальной двухкомпонентной бензомаслостойкой рукояткой, обеспечивающей надежный захват инструмента при работе. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77. Зеркальное хромоникелевое покрытие. Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком крутящем моменте. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.