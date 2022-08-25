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Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802
5.0
1
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Трещотки
    Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802
    Арт. ombratools_2498
    5.0
    1
    Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802
    Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802
      Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802
      Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802

      Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2498
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Посадочный квадрат
      		3/8 дюйма
      Длина, мм
      		200
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной, оригинальной двухкомпонентной бензомаслостойкой рукояткой, обеспечивающей надежный захват инструмента при работе. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77. Зеркальное хромоникелевое покрытие. Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком крутящем моменте. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.