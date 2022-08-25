Рукоятка трещоточная OMBRA, 3/8"DR, 72 зубца, 283802
Арт. ombratools_2498
Характеристики
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Производитель
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Посадочный квадрат
|3/8 дюйма
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Длина, мм
|200
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной, оригинальной двухкомпонентной бензомаслостойкой рукояткой, обеспечивающей надежный захват инструмента при работе. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77. Зеркальное хромоникелевое покрытие. Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком крутящем моменте. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.