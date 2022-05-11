Сгон ДУ-32
Арт. X16913815925
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|сгон
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Тип соединения
|резьбовое
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Материал
|металл
- Сгон – это соединительная деталь, которая выглядит как коротенькая трубка, у которой на одном конце резьба короткая, на другом более длинная. Сюда надевается контргайка и муфта целиком. Рекомендуется брать сгоны для труб с достаточно длинной резьбой, иначе все детали не поместятся на участке с резьбой, и тогда потребуется увеличивать расстояние между соединяемыми концами трубы и сгона, в результате прочность соединения будет снижена.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы