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Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0
5.0
3
8 799 ₽
10 660 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0
    Арт. Х12725388
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0

      • -1 861 ₽
      8 799 ₽
      10 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725388
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 861 ₽
      8 799 ₽
      10 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0 имеет функцию блокировки шпинделя, что способствует удобной и безопасной замене оснастки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро регулируется и гарантирует безопасность в работе. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Положение головки редуктора можно менять с шагом в 90 градусов, что позволяет максимально удобно настроить инструмент под конкретные работы.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват обеими руками и может быть установлена как слева, так и справа
        • Вентиляционные отверстия для самых нагретых зон - для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы угловой шлифмашины Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Корпус редуктора переставляется с шагом 90°