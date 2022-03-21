Преимущества

Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват обеими руками и может быть установлена как слева, так и справа

Вентиляционные отверстия для самых нагретых зон - для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы угловой шлифмашины Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Корпус редуктора переставляется с шагом 90°

Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0 имеет функцию блокировки шпинделя, что способствует удобной и безопасной замене оснастки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро регулируется и гарантирует безопасность в работе. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Положение головки редуктора можно менять с шагом в 90 градусов, что позволяет максимально удобно настроить инструмент под конкретные работы.