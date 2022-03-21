Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0
Арт. Х12725388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0 имеет функцию блокировки шпинделя, что способствует удобной и безопасной замене оснастки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро регулируется и гарантирует безопасность в работе. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Положение головки редуктора можно менять с шагом в 90 градусов, что позволяет максимально удобно настроить инструмент под конкретные работы.
Преимущества
- Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват обеими руками и может быть установлена как слева, так и справа
- Вентиляционные отверстия для самых нагретых зон - для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы угловой шлифмашины Bosch GWS 11-125 0.601.792.0R0
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°