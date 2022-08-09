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Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Арт. Х12725314
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725314
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002 - это электроинструмент для профессионального использования. Инструмент оснащен системой защиты двигателя от перегрузок и константной электроникой - для постоянно высокой мощности на протяжении всего срока службы.

        Преимущества

        • Удобное пользование. Возможность перестановки головки редуктора на 90 градусов - для удобной работы под углом
        • Быстрая замена оснастки. Большая клавиша блокировки шпинделя служит для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки
        • Комфортное пользование. Инструмент оснащен дополнительной рукоятью с системой гашения вибрации, установить которую можно слева или справа
        • Безопасность. Устойчивый к проворачиванию кожух защищает оператора от искр и стружки при работе
        • Охлаждение двигателя. Встроенные вентиляционные отверстия охлаждают двигатель и предохраняют его от перегрева
        • Продолжительная работа. Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
        • Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
        • Двигатель "Чемпион" мощностью 1200 Вт с защитой от перегрузок - для большей производительности на протяжении всего срока службы
        • Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
        • С помощью регулировочного колесика можно изменять количество оборотов диска в пределах от 2800 до 11500 единиц в минуту
        • Система KickBack Stop отключает инструмент при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Защита от непреднамеренного пуска: инструмент не продолжит работу даже при включенной кнопке пуска, например, если произошел кратковременный перебой с подачей энергии
        • Обрезиненный корпус - для комфортной работы оператора