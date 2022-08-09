Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002

Преимущества

Удобное пользование. Возможность перестановки головки редуктора на 90 градусов - для удобной работы под углом

Быстрая замена оснастки. Большая клавиша блокировки шпинделя служит для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки

Комфортное пользование. Инструмент оснащен дополнительной рукоятью с системой гашения вибрации, установить которую можно слева или справа

Безопасность. Устойчивый к проворачиванию кожух защищает оператора от искр и стружки при работе

Охлаждение двигателя. Встроенные вентиляционные отверстия охлаждают двигатель и предохраняют его от перегрева

Продолжительная работа. Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002

Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск

Двигатель "Чемпион" мощностью 1200 Вт с защитой от перегрузок - для большей производительности на протяжении всего срока службы

Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой

С помощью регулировочного колесика можно изменять количество оборотов диска в пределах от 2800 до 11500 единиц в минуту

Система KickBack Stop отключает инструмент при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Защита от непреднамеренного пуска: инструмент не продолжит работу даже при включенной кнопке пуска, например, если произошел кратковременный перебой с подачей энергии

Обрезиненный корпус - для комфортной работы оператора

Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002 - это электроинструмент для профессионального использования. Инструмент оснащен системой защиты двигателя от перегрузок и константной электроникой - для постоянно высокой мощности на протяжении всего срока службы.