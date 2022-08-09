Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
Арт. Х12725314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002 - это электроинструмент для профессионального использования. Инструмент оснащен системой защиты двигателя от перегрузок и константной электроникой - для постоянно высокой мощности на протяжении всего срока службы.
Преимущества
- Удобное пользование. Возможность перестановки головки редуктора на 90 градусов - для удобной работы под углом
- Быстрая замена оснастки. Большая клавиша блокировки шпинделя служит для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки
- Комфортное пользование. Инструмент оснащен дополнительной рукоятью с системой гашения вибрации, установить которую можно слева или справа
- Безопасность. Устойчивый к проворачиванию кожух защищает оператора от искр и стружки при работе
- Охлаждение двигателя. Встроенные вентиляционные отверстия охлаждают двигатель и предохраняют его от перегрева
- Продолжительная работа. Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 12-125 CIE 0.601.794.002
- Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
- Двигатель "Чемпион" мощностью 1200 Вт с защитой от перегрузок - для большей производительности на протяжении всего срока службы
- Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
- С помощью регулировочного колесика можно изменять количество оборотов диска в пределах от 2800 до 11500 единиц в минуту
- Система KickBack Stop отключает инструмент при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Защита от непреднамеренного пуска: инструмент не продолжит работу даже при включенной кнопке пуска, например, если произошел кратковременный перебой с подачей энергии
- Обрезиненный корпус - для комфортной работы оператора