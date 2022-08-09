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Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
    Арт. Х11814
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
    Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000

      Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11814
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 22-230 606458000 предназначена для использования при сложных обдирочных, шлифовальных и отрезных работах. В инструменте установлен двигатель Metabo Marathon, который обеспечивает эффективный результат и долгий срок службы. Шлифмашина оснащена антивибрационной системой, дополнительная рукоятка может устанавливаться в одно из трех положений - слева, сверху или справа - все это гарантирует комфортное удержание инструмента и работу без усталости.

        Преимущества

        • Долговечность. Корпус редуктора угловой шлифмашины Metabo W 22-230 606458000 выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это обеспечивает быстрый теплоотвод при работе и увеличивает срок службы
        • Удобство. Возможность изменения положения защитного кожуха без использования ключа делает работу с инструментом удобной
        • Низкий уровень вибрации. Трехпозиционная дополнительная рукоятка с антивибрационной системой Metabo VibraTech (MVT) предназначена для обеспечения контроля и безопасности работы
        • Меньше усталости. Выключатель может быть зафиксирован во включенном состоянии. Для большей безопаности есть защита от повторного пуска
        • Отвод тепла. На корпусе инструмента имеются отверстия, благодаря которым происходит охлаждение внутренних элементов
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Инструмент со стяжными гайками
        • Регулировочное колесо позволяет выбрать число оборотов, подходящее для обрабатываемого материала
        • Кожух с защитой от проворачивания
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Защитная решетка обмоток Metabo