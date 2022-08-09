Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000

Преимущества

Долговечность. Корпус редуктора угловой шлифмашины Metabo W 22-230 606458000 выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это обеспечивает быстрый теплоотвод при работе и увеличивает срок службы

Удобство. Возможность изменения положения защитного кожуха без использования ключа делает работу с инструментом удобной

Низкий уровень вибрации. Трехпозиционная дополнительная рукоятка с антивибрационной системой Metabo VibraTech (MVT) предназначена для обеспечения контроля и безопасности работы

Меньше усталости. Выключатель может быть зафиксирован во включенном состоянии. Для большей безопаности есть защита от повторного пуска

Отвод тепла. На корпусе инструмента имеются отверстия, благодаря которым происходит охлаждение внутренних элементов

Надежный двигатель Metabo Marathon

Инструмент со стяжными гайками

Регулировочное колесо позволяет выбрать число оборотов, подходящее для обрабатываемого материала

Кожух с защитой от проворачивания

Отключающиеся угольные щетки

Защитная решетка обмоток Metabo

Угловая шлифмашина Metabo W 22-230 606458000 предназначена для использования при сложных обдирочных, шлифовальных и отрезных работах. В инструменте установлен двигатель Metabo Marathon, который обеспечивает эффективный результат и долгий срок службы. Шлифмашина оснащена антивибрационной системой, дополнительная рукоятка может устанавливаться в одно из трех положений - слева, сверху или справа - все это гарантирует комфортное удержание инструмента и работу без усталости.