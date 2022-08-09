Шлифмашина угловая Metabo W 22-230 2200 Вт. 606458000
Арт. Х11814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 22-230 606458000 предназначена для использования при сложных обдирочных, шлифовальных и отрезных работах. В инструменте установлен двигатель Metabo Marathon, который обеспечивает эффективный результат и долгий срок службы. Шлифмашина оснащена антивибрационной системой, дополнительная рукоятка может устанавливаться в одно из трех положений - слева, сверху или справа - все это гарантирует комфортное удержание инструмента и работу без усталости.
Преимущества
- Долговечность. Корпус редуктора угловой шлифмашины Metabo W 22-230 606458000 выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это обеспечивает быстрый теплоотвод при работе и увеличивает срок службы
- Удобство. Возможность изменения положения защитного кожуха без использования ключа делает работу с инструментом удобной
- Низкий уровень вибрации. Трехпозиционная дополнительная рукоятка с антивибрационной системой Metabo VibraTech (MVT) предназначена для обеспечения контроля и безопасности работы
- Меньше усталости. Выключатель может быть зафиксирован во включенном состоянии. Для большей безопаности есть защита от повторного пуска
- Отвод тепла. На корпусе инструмента имеются отверстия, благодаря которым происходит охлаждение внутренних элементов
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Инструмент со стяжными гайками
- Регулировочное колесо позволяет выбрать число оборотов, подходящее для обрабатываемого материала
- Кожух с защитой от проворачивания
- Отключающиеся угольные щетки
- Защитная решетка обмоток Metabo