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Шлифмашина угловая Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233000
5.0
2
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233000
    Арт. Х12725459
    5.0
    2
    Шлифмашина угловая Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233000

      Шлифмашина угловая Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725459
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 601233000 используется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. С помощью клавиши блокировки шпинделя можно быстро и безопасно заменить рабочую оснастку. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Преимуществом модели является защита от непреднамеренного пуска.

        Преимущества

        • Двигатель устойчив к перегрузкам
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух с защитой от проворачивания
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 850-125 601233000
        • Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы