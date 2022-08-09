Шлифмашина угловая Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233000
Арт. Х12725459
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 601233000 используется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. С помощью клавиши блокировки шпинделя можно быстро и безопасно заменить рабочую оснастку. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Преимуществом модели является защита от непреднамеренного пуска.
Преимущества
- Двигатель устойчив к перегрузкам
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух с защитой от проворачивания
- Защита от непреднамеренного пуска
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 850-125 601233000
- Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы