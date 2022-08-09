Шлифмашина угловая Metabo W 850-125 125мм 850Вт 601233000

Преимущества

Двигатель устойчив к перегрузкам

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух с защитой от проворачивания

Защита от непреднамеренного пуска

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Metabo W 850-125 601233000

Отключающиеся угольные щетки - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo W 850-125 601233000 используется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. С помощью клавиши блокировки шпинделя можно быстро и безопасно заменить рабочую оснастку. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Преимуществом модели является защита от непреднамеренного пуска.