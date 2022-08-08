Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS

Преимущества

Надежный обхват одной рукой. Эргономичная конструкция с сужением корпуса для удобного удержания инструмента при выполнении работ и безопасной переноски

Защита от вибрации. Боковая рукоятка Metabo VibraTech снижает уровень вибрации и способствует меньшей утомляемости оператора

Безопасная замена диска. Фиксатор шпинделя для безопасной замены рабочего диска

Мощный и надежный инструмент для обработки металла

Эффективная система охлаждения и пылезащиты

Муфта Metabo S-automatic для предотвращения внезапных рывков

Задание необходимой частоты при помощи установочного колесика

Электронный плавный пуск

Блокировка пусковой кнопки

Автоматически отключаемые угольные щетки

Угловая шлифмашина Metabo WE 14-125 Inox PLUS 602131000 - высокопроизводительный инструмент для обработки изделий из нержавеющей стали. Обладает большим крутящим моментом 4.2 Нм и регулируемой частотой вращения в пределах 2000-7000 об./мин. Двигатель Metabo Marathon с выходной мощностью 800 Вт надежно защищен от перегрева и перегрузок. Обмотка двигателя оснащена специальной сеткой, которая защищает ее от пыли. Корпус редуктора выполнен из алюминия по технологии литья под давлением. Есть система Vario-Tacho-Constamatic - электронная регулировка и поддержка заданной частоты вращения под нагрузкой.