Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS
Арт. Х12725322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|7000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WE 14-125 Inox PLUS 602131000 - высокопроизводительный инструмент для обработки изделий из нержавеющей стали. Обладает большим крутящим моментом 4.2 Нм и регулируемой частотой вращения в пределах 2000-7000 об./мин. Двигатель Metabo Marathon с выходной мощностью 800 Вт надежно защищен от перегрева и перегрузок. Обмотка двигателя оснащена специальной сеткой, которая защищает ее от пыли. Корпус редуктора выполнен из алюминия по технологии литья под давлением. Есть система Vario-Tacho-Constamatic - электронная регулировка и поддержка заданной частоты вращения под нагрузкой.
Преимущества
- Надежный обхват одной рукой. Эргономичная конструкция с сужением корпуса для удобного удержания инструмента при выполнении работ и безопасной переноски
- Защита от вибрации. Боковая рукоятка Metabo VibraTech снижает уровень вибрации и способствует меньшей утомляемости оператора
- Безопасная замена диска. Фиксатор шпинделя для безопасной замены рабочего диска
- Мощный и надежный инструмент для обработки металла
- Эффективная система охлаждения и пылезащиты
- Муфта Metabo S-automatic для предотвращения внезапных рывков
- Задание необходимой частоты при помощи установочного колесика
- Электронный плавный пуск
- Блокировка пусковой кнопки
- Автоматически отключаемые угольные щетки