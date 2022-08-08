Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS
    Арт. Х12725322
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS
    Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS
      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS
      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS

      Шлифмашина угловая Metabo WE 14-125 Inox PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725322
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 14-125 Inox PLUS 602131000 - высокопроизводительный инструмент для обработки изделий из нержавеющей стали. Обладает большим крутящим моментом 4.2 Нм и регулируемой частотой вращения в пределах 2000-7000 об./мин. Двигатель Metabo Marathon с выходной мощностью 800 Вт надежно защищен от перегрева и перегрузок. Обмотка двигателя оснащена специальной сеткой, которая защищает ее от пыли. Корпус редуктора выполнен из алюминия по технологии литья под давлением. Есть система Vario-Tacho-Constamatic - электронная регулировка и поддержка заданной частоты вращения под нагрузкой.

        Преимущества

        • Надежный обхват одной рукой. Эргономичная конструкция с сужением корпуса для удобного удержания инструмента при выполнении работ и безопасной переноски
        • Защита от вибрации. Боковая рукоятка Metabo VibraTech снижает уровень вибрации и способствует меньшей утомляемости оператора
        • Безопасная замена диска. Фиксатор шпинделя для безопасной замены рабочего диска
        • Мощный и надежный инструмент для обработки металла
        • Эффективная система охлаждения и пылезащиты
        • Муфта Metabo S-automatic для предотвращения внезапных рывков
        • Задание необходимой частоты при помощи установочного колесика
        • Электронный плавный пуск
        • Блокировка пусковой кнопки
        • Автоматически отключаемые угольные щетки