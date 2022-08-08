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Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
    Арт. Х12725390
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
    Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт

      Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725390
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT Quick 606465000 оснащена мощным двигателем на 2200 Вт и диском диаметром 230 мм. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Для установки защитного кожуха инструмент не требуется. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора. Она монтируется в трех положениях, что обеспечивает комфортную работу.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Поворотная основная рукоятка
        • Плавный пуск
        • Система Metabo "Quick"
        • Блокировка шпинделя при заклинивании диска
        • Защита от повторного пуска
        • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
        • Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)
        • Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы