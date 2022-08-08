Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт
Арт. Х12725390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT Quick 606465000 оснащена мощным двигателем на 2200 Вт и диском диаметром 230 мм. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Для установки защитного кожуха инструмент не требуется. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора. Она монтируется в трех положениях, что обеспечивает комфортную работу.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
- Поворотная основная рукоятка
- Плавный пуск
- Система Metabo "Quick"
- Блокировка шпинделя при заклинивании диска
- Защита от повторного пуска
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций
- Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)
- Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы