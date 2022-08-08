Шлифмашина угловая Metabo WE 22-230 MTV Quick 2200Вт

Преимущества

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Поворотная основная рукоятка

Плавный пуск

Система Metabo "Quick"

Блокировка шпинделя при заклинивании диска

Защита от повторного пуска

Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка - для снижения вибраций

Защитный кожух устанавливается без помощи инструмента (имеет фиксацию с защитой от проворачивания)

Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения

Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo WE 22-230 MVT Quick 606465000 оснащена мощным двигателем на 2200 Вт и диском диаметром 230 мм. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Для установки защитного кожуха инструмент не требуется. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора. Она монтируется в трех положениях, что обеспечивает комфортную работу.