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Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
    Арт. Х12725369
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
      Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
      Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
      Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт

      Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725369
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 600468000 оснащена новым двигателем Metabo Marathon, крутящий момент которого выше на 50 %. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует комфортной работе. Электронная защита от перегрузки повышает рабочий ресурс инструмента. Корпус редуктора может поворачиваться с шагом в 90°. Защитный кожух устанавливается без инструмента.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя для быстрой и безопасной замены шлифкругов
        • Надежный захват. Боковая антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание угловой шлифмашины Metabo WEV 15-125 Quick 600468000 и удобство работы в труднодоступных местах
        • Экономия времени. Защитный кожух может быть отрегулирован без использования дополнительных инструментов и ключей
        • Удобное управление. Плавающий переключатель - для удобного управления машиной, с фиксацией во включенном положении
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
        • Новый двигатель Metabo Marathon с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% (на него подана патентная заявка)
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Защита от повторного пуска
        • Управляемый электроникой плавный пуск - для работы без рывков
        • Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)
        • Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену дисков без использования инструмента
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности
        • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы