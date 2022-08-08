Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя для быстрой и безопасной замены шлифкругов

Надежный захват. Боковая антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание угловой шлифмашины Metabo WEV 15-125 Quick 600468000 и удобство работы в труднодоступных местах

Экономия времени. Защитный кожух может быть отрегулирован без использования дополнительных инструментов и ключей

Удобное управление. Плавающий переключатель - для удобного управления машиной, с фиксацией во включенном положении

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Новый двигатель Metabo Marathon с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% (на него подана патентная заявка)

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки

Защита от повторного пуска

Управляемый электроникой плавный пуск - для работы без рывков

Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)

Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену дисков без использования инструмента

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности

Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы

Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 600468000 оснащена новым двигателем Metabo Marathon, крутящий момент которого выше на 50 %. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует комфортной работе. Электронная защита от перегрузки повышает рабочий ресурс инструмента. Корпус редуктора может поворачиваться с шагом в 90°. Защитный кожух устанавливается без инструмента.