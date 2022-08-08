Шлифмашина угловая Metabo WEV 15-125 Quick УШМ 1550вт
Арт. Х12725369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 600468000 оснащена новым двигателем Metabo Marathon, крутящий момент которого выше на 50 %. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует комфортной работе. Электронная защита от перегрузки повышает рабочий ресурс инструмента. Корпус редуктора может поворачиваться с шагом в 90°. Защитный кожух устанавливается без инструмента.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя для быстрой и безопасной замены шлифкругов
- Надежный захват. Боковая антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание угловой шлифмашины Metabo WEV 15-125 Quick 600468000 и удобство работы в труднодоступных местах
- Экономия времени. Защитный кожух может быть отрегулирован без использования дополнительных инструментов и ключей
- Удобное управление. Плавающий переключатель - для удобного управления машиной, с фиксацией во включенном положении
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Новый двигатель Metabo Marathon с крутящим моментом выше на 50% и с перегрузочной способностью выше на 20% (на него подана патентная заявка)
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
- Защита от повторного пуска
- Управляемый электроникой плавный пуск - для работы без рывков
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)
- Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену дисков без использования инструмента
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для максимальной безопасности
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы