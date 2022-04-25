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Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
    Арт. Х12725466
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725466
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000 оснащена новым запатентованным двигателем Metabo Marathon, который имеет на 50% выше крутящий момент и на 20% выше перегрузочную способность. Регулировка оборотов позволяет подстраиваться под конкретный тип материала. Для установки кожуха не требуется инструмент. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Запатентованный двигатель Metabo Marathon
        • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом
        • Система M-Quick - для замены диска без инструмента
        • Кожух имеет защиту от проворачивания
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Длинный сетевой кабель (4 м) - для большего радиуса работ
        • Корпус редуктора может монтироваться с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Дополнительная антивибрационная рукоятка - для комфортной работы
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при блокировке диска
        • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы угловой шлифмашины Metabo WEV 17-125 Quick 600516000