Преимущества

Высокая производительность

Запатентованный двигатель Metabo Marathon

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом

Система M-Quick - для замены диска без инструмента

Кожух имеет защиту от проворачивания

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от непреднамеренного пуска

Отключающиеся угольные щетки

Длинный сетевой кабель (4 м) - для большего радиуса работ

Корпус редуктора может монтироваться с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки

Дополнительная антивибрационная рукоятка - для комфортной работы

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при блокировке диска

Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы угловой шлифмашины Metabo WEV 17-125 Quick 600516000

Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000 оснащена новым запатентованным двигателем Metabo Marathon, который имеет на 50% выше крутящий момент и на 20% выше перегрузочную способность. Регулировка оборотов позволяет подстраиваться под конкретный тип материала. Для установки кожуха не требуется инструмент. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.