Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000
Арт. Х12725466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick 600516000 оснащена новым запатентованным двигателем Metabo Marathon, который имеет на 50% выше крутящий момент и на 20% выше перегрузочную способность. Регулировка оборотов позволяет подстраиваться под конкретный тип материала. Для установки кожуха не требуется инструмент. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.
Преимущества
- Высокая производительность
- Запатентованный двигатель Metabo Marathon
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом
- Система M-Quick - для замены диска без инструмента
- Кожух имеет защиту от проворачивания
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от непреднамеренного пуска
- Отключающиеся угольные щетки
- Длинный сетевой кабель (4 м) - для большего радиуса работ
- Корпус редуктора может монтироваться с шагом 90° - для управления левой рукой или для резки
- Дополнительная антивибрационная рукоятка - для комфортной работы
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при блокировке диска
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы угловой шлифмашины Metabo WEV 17-125 Quick 600516000