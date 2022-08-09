Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000

Преимущества

Долговечность. Редуктор угловой шлифмашины Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000 выполнен из алюминиевого литья под давлением, это увеличивает срок службы инструмента

Экономия времени. Благодаря системе "Quick" Metabo можно быстро сменить шлифовальный круг без дополнительных инструментов

Удобное удержание. Форма основной рукоятки обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента во время работы

Охлаждение. На корпусе инструмента есть отверстия, которые способствуют охлаждению внутренних элементов

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной

Двигатель Metabo Marathon защищен от абразивного воздействия пыли решеткой обмоток

Встроенный автобалансир для понижения вибрации и увеличения срока службы оснастки

Отключающиеся угольные щетки с пылезащитным корпусом

Есть блокировка от случайного включения

Управляемый электроникой плавный пуск

Защита двигателя от перегрева

Дополнительная рукоятка может устанавливаться в трех положениях относительно инструмента: справа, слева или вверху

Угловая шлифмашина Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000 предназанчена для обработки твердых поверхностей или резки металла при ремонтных или строительных работах. Инструмент оснащен двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт. Есть антивибрационная рукоятка Metabo VibraTech, которая способствует надежному фиксированию инструмента в руках. В шлифмашине предусмотрена система охлаждения, благодаря чему срок службы увеличивается.