Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
    Арт. Х12725326
    5.0
    2
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
    Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000
      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000

      Шлифмашина угловая Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000 предназанчена для обработки твердых поверхностей или резки металла при ремонтных или строительных работах. Инструмент оснащен двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт. Есть антивибрационная рукоятка Metabo VibraTech, которая способствует надежному фиксированию инструмента в руках. В шлифмашине предусмотрена система охлаждения, благодаря чему срок службы увеличивается.

        Преимущества

        • Долговечность. Редуктор угловой шлифмашины Metabo WXLA 24-230 Quick 606451000 выполнен из алюминиевого литья под давлением, это увеличивает срок службы инструмента
        • Экономия времени. Благодаря системе "Quick" Metabo можно быстро сменить шлифовальный круг без дополнительных инструментов
        • Удобное удержание. Форма основной рукоятки обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента во время работы
        • Охлаждение. На корпусе инструмента есть отверстия, которые способствуют охлаждению внутренних элементов
        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
        • Двигатель Metabo Marathon защищен от абразивного воздействия пыли решеткой обмоток
        • Встроенный автобалансир для понижения вибрации и увеличения срока службы оснастки
        • Отключающиеся угольные щетки с пылезащитным корпусом
        • Есть блокировка от случайного включения
        • Управляемый электроникой плавный пуск
        • Защита двигателя от перегрева
        • Дополнительная рукоятка может устанавливаться в трех положениях относительно инструмента: справа, слева или вверху