Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
Арт. Х12725470
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Stanley STGS7125 оборудована мощным двигателем с увеличенным КПД, что позволяет выполнять широкий спектр работ. Наличие металлического щеткодержателя с плотными угольными щетками гарантирует долгий срок службы инструмента. Благодаря гипоидным коническим шестерням редуктора достигается более низкий уровень шума и вибрации. Диск модели прикрыт кожухом, что обеспечивает защиту пользователя от травм и повреждений.
Преимущества
- Тонкий профиль корпуса для удобного захвата
- Блокировка шпинделя для быстрой и лёгкой смены насадок
- Удобный выключатель позволяет легко запустить STANLEY STGS7125 одной рукой
- Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение двигателя во время продолжительной интенсивной работы