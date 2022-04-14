Преимущества

Тонкий профиль корпуса для удобного захвата

Блокировка шпинделя для быстрой и лёгкой смены насадок

Удобный выключатель позволяет легко запустить STANLEY STGS7125 одной рукой

Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение двигателя во время продолжительной интенсивной работы

Угловая шлифмашина Stanley STGS7125 оборудована мощным двигателем с увеличенным КПД, что позволяет выполнять широкий спектр работ. Наличие металлического щеткодержателя с плотными угольными щетками гарантирует долгий срок службы инструмента. Благодаря гипоидным коническим шестерням редуктора достигается более низкий уровень шума и вибрации. Диск модели прикрыт кожухом, что обеспечивает защиту пользователя от травм и повреждений.