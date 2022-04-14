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Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
    Арт. Х12725470
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
    Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7125
      Угловая шлифмашина Stanley STGS7125

      Угловая шлифмашина Stanley STGS7125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725470
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифмашина Stanley STGS7125 оборудована мощным двигателем с увеличенным КПД, что позволяет выполнять широкий спектр работ. Наличие металлического щеткодержателя с плотными угольными щетками гарантирует долгий срок службы инструмента. Благодаря гипоидным коническим шестерням редуктора достигается более низкий уровень шума и вибрации. Диск модели прикрыт кожухом, что обеспечивает защиту пользователя от травм и повреждений.

        Преимущества

        • Тонкий профиль корпуса для удобного захвата
        • Блокировка шпинделя для быстрой и лёгкой смены насадок
        • Удобный выключатель позволяет легко запустить STANLEY STGS7125 одной рукой
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение двигателя во время продолжительной интенсивной работы