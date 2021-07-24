Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)

Преимущества

Простое обслуживание. Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов

Удобный хват. Прорезиненная рукоятка - для уверенного комфортного удержания вибрационной шлифмашины Makita BO3710

Чистая работа. Пылесборник предназначен для чистоты рабочего места

Удобная работа одной рукой

Большой и удобный курковой выключатель

Небольшой вес

Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 предназначена для шлифования и выравнивания больших плоский поверхностей. Размер рабочей поверхности - 93х185 мм, обработка поверхности осуществляется быстро. Пылесборный мешок предназначен для удаления пыли и сосредоточения ее в одном месте. Возможно подключение пылесоса - для продолжительных непрерывных работ. Прорезиненные вставки на ручке снижают уровень вибрации.