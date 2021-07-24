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Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
5.0
3
5 466 ₽
7 650 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3710
    Арт. Х11102
    5.0
    3
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)

      Вибрационная шлифмашина Makita BO3710

      • -2 184 ₽
      5 466 ₽
      7 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х11102
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x228
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		93
      Все характеристики
      • -2 184 ₽
      5 466 ₽
      7 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 предназначена для шлифования и выравнивания больших плоский поверхностей. Размер рабочей поверхности - 93х185 мм, обработка поверхности осуществляется быстро. Пылесборный мешок предназначен для удаления пыли и сосредоточения ее в одном месте. Возможно подключение пылесоса - для продолжительных непрерывных работ. Прорезиненные вставки на ручке снижают уровень вибрации.

        Преимущества

        • Простое обслуживание. Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов
        • Удобный хват. Прорезиненная рукоятка - для уверенного комфортного удержания вибрационной шлифмашины Makita BO3710
        • Чистая работа. Пылесборник предназначен для чистоты рабочего места
        • Удобная работа одной рукой
        • Большой и удобный курковой выключатель
        • Небольшой вес