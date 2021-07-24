Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 (вес 1,6 кг, 11000 колебаний/мин, подключение к пылесосу)

Вибрационная шлифмашина Makita BO3710
Арт. Х11102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x228
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Ширина рабочей поверхности, мм
|93
- Вибрационная шлифмашина Makita BO3710 предназначена для шлифования и выравнивания больших плоский поверхностей. Размер рабочей поверхности - 93х185 мм, обработка поверхности осуществляется быстро. Пылесборный мешок предназначен для удаления пыли и сосредоточения ее в одном месте. Возможно подключение пылесоса - для продолжительных непрерывных работ. Прорезиненные вставки на ручке снижают уровень вибрации.
Преимущества
- Простое обслуживание. Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов
- Удобный хват. Прорезиненная рукоятка - для уверенного комфортного удержания вибрационной шлифмашины Makita BO3710
- Чистая работа. Пылесборник предназначен для чистоты рабочего места
- Удобная работа одной рукой
- Большой и удобный курковой выключатель
- Небольшой вес